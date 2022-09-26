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Руслан Асланян: в республиках Донбасса референдумы проводились еще в 2014 году

Политика
26.09.2022 21:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/ruslan-aslanyan-v-respublikah-donbassa-referendumy-provodilis-eshhe-v-2014-godu
Видео канала «Кубань 24»

За время проведения референдума на территории края не было отмечено никаких инцидентов. За порядком и законностью следят как правоохранители, так и общественники.

Голосование организовано на высоком уровне — отмечают наблюдатели. Да и сам вопрос его проведения назрел давно.

«В республиках референдумы проводились еще в 2014 году, то есть тогда уже было понятно желание и чаяние народа, проживающего там. Территории, на которых проходит референдум, исторически были в составе Российской империи — это возвращение домой», — сказал член общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

Власти края во время референдума помогают гражданам Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Оперативно решают возникающие трудности. Например, благодаря общественному Совету при губернаторе появился дополнительный номер горячей линии: 8-988-245-08-98. По предыдущим двум дозвониться было сложно — их не хватало.

«Мы обратились в избирком. Там проверили этот вопрос — действительно, с учетом нагрузки большой, канал работал недостаточно четко. Краевой избирком, общественная палата подготовили и сделали еще один телефон, который мы распространили в сетях», — сказал член общественного совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края Михаил Трусов.

На всех четырех территориях с учетом избирательных участков в России явка превысила 50%. А это значит, что их можно признать состоявшимися. Такие данные дают федеральные СМИ со ссылкой на военно-гражданские администрации голосующих областей и народных республик. Самый высокий показатель пока отмечается в ДНР.

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