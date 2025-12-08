Руслан Александров: только в этом году нормативы ГТО сдали 30 тыс. кубанцев

Гости программы «Детали» — заместитель директора Центра развития спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Руслан Александров, начальник отдела центра тестирования ГТО, МКУ «Центр развития спорта» Туапсинского муниципального округа Иса Товгиреев, проректор по молодежной политике и международной деятельности КубГТУ Анна Строгова.



Значки ГТО говорят не только о спортивной подготовке, но и дают много разных преференций. Например, абитуриенты, имеющие знак ГТО, могут получить от 2 до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Эти баллы учитываются при поступлении в государственные университеты и колледжи, повышая шансы на успех в конкурентной борьбе за бюджетные места. Также по инициативе президента с 1 января 2025 года выполнение нормативов ГТО дает право на получение налогового вычета. Как комплекс ГТО развивается в крае, сколько в регионе центров для сдачи нормативов — узнали в «Деталях».