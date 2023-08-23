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«Рупор» мэрии Краснодара Павел Лаврентьев назвал электросамокаты «способом сохранить жир»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rupor-merii-krasnodara-pavel-lavrentev-nazval-elektrosamokaty-sposobom-sohranit-zhir
«Рупор» мэрии Краснодара Павел Лаврентьев назвал электросамокаты «способом сохранить жир»
Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

Директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев призвал пользующихся электросамокатами людей к осторожности в связи с ростом ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Риторический вопрос: как можно было так испортить репутацию прекраснейшего средства передвижения под названием «самокат»? Зачем было добавлять туда моторы и делать опасный транспорт, особенно в руках людей, которые либо ни о чем не думают, либо слишком много думают о чем-то кроме того, как правильно ехать, и забывают даже смотреть перед собой», — сказал Лаврентьев.

По его словам, электросамокат — это достаточно странный способ «сохранить жир»: лучше ходить пешком.

«Участившиеся случаи с участием самокатчиков — не самокатов — напоминают поговорку: главное ведь — прокладка между рулем и сидением, даже если сидения нет. Будьте осторожны», — написал Павел Лаврентьев в Telegram.

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