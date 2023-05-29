Руководитель отдела минтранса Краснодарского края Павел Артемьев ушел добровольцем на СВО

Об этом 29 мая в соцсетях рассказала его жена, руководитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева.

По ее словам, Павел Артемьев подписал контракт и две недели назад ушел добровольцем в одно из боевых подразделений.

«Он оставил свое кресло начальника в минтрансе, в сфере, которой он отдал почти 20 лет жизни и работал много, честно и достойно», — рассказала Анна Артемьева.

До того, как отправиться в зону спецоперации, бывший руководитель отдела реализации госполитики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения минтранса неоднократно помогал бойцам на передовой, а также отвозил гуманитарную помощь, которую собирали в Краснодаре.

«Как командир волонтерского экипажа он объехал весь фронт, параллельно здесь, «на материке» включался в работу Фонда, так же, как и мы, находил благотворителей, организовывал, грузил, фасовал, сутки ездил вдоль ЛБС за рулем и выходных у него практически не было», — делится супруга Артемьева.

Со временем у Павла появились друзья-командиры, он все чаще читал информацию о добровольческих батальонах и отрядах, продолжила руководитель фонда.

«И вот уже гордишься его первыми успехами на фронте и обнаруживаешь в себе чувство уверенности: мой Пашка точно справится, его знания, навыки, выдержка и стойкий характер действительно сейчас нужны именно там», — написала Анна Артемьева в Telegram.

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