Розовый «водопад»: парк «Краснодар» показал новую локацию

Аллею из роз, которые будут ниспадать из подвешенных над головами прохожих кашпо, оформляют в парке «Краснодар». Видео из новой локации опубликовали в соцсетях.

Розы высадили в зеркальных полусферах-кашпо. Первые красные розы уже расцвели. Создатели локации обещают, что грядущая летняя жара розам не повредит — в оформлении локации используют специальные сорта, которые не боятся солнца.

«Роз будет много, и они будут свисать из кашпо. Агрономы успокаивают, что это особенные/ специальные розы и они не сгорят под кубанским солнцем. Обещали обильный полив», — сообщили представители парка в Telegram.

Также обещают, что будет «много воды, отражений, лавочек и цветов».

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