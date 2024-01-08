Рождественскую ярмарку в центре Краснодара закроют 9 января

В этом году праздничная ярмарка работала на Пушкинской площади. Она открылась 26 декабря.

Посетители новогодней локации покупали эксклюзивные товары у местных предпринимателей, посещали гастрономическую зону и писали письма зимнему волшебнику. На площади работали аттракционы, а юных гостей каждый день встречали Дед Мороз со Снегурочкой. Рождественская ярмарка будет работать до 22:00 8 января.

«Ярмарка подарила посетителям новогоднюю сказку. Светящиеся огни и яркие декорации украшали торговые точки, создавая волшебную атмосферу», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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