Рождественская елка для детей участников СВО прошла в храме Краснодара

Рождественская елка в храме Александра Невского прошла для семей участников СВО и многодетных. Ее организовала «Единая Россия». В ходе мероприятия провели мастер-класс по изготовлению рождественской кутьи.

По инициативе президента России 2024 год стал Годом семьи. В рамках партийного проекта «Крепкая семья» уделяется большое внимание семьям с детьми. Особую поддержку получают семьи участников СВО.

В мероприятии приняла участие руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук. Она в конце декабря стала доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

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«Такие мероприятия важны для детей и взрослых. Рождество — это один из главных христианских праздников, праздник милосердия, доброты, взаимопомощи. Именно на таких ценностях мы можем воспитать своих детей. На сегодняшний день на государственном уровне приняты колоссальные меры для поддержки семей. Еще 20 лет назад таких мер поддержки, конечно, не было. Сегодняшнее мероприятие говорит, что мы вместе духовно», — отметила Яна Сторожук.

В ходе мастер-класса дети вместе с родителями изготовили символ Рождества — кутью, которой они смогут угостить своих родных. Каждый ушел домой со сладким подарком.

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