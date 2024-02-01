Рояль и учебные пособия купят в детскую школу искусств в станице Елизаветинской

Для учащихся закупят рояль «Рубинштейн» и наглядные пособия для юных художников в рамках нацпроекта «Культура».

В настоящее время в ДШИ станицы Елизаветинской обучаются 675 детей, работают 27 творческих детских коллективов. Из них пять имеют звание «Образцовый художественный коллектив». Педагоги отмечены званием «Народный самодеятельный коллектив».

«В образцовом учебном заведении обучаются почти 700 ребят из этого крупного населенного пункта и близлежащих поселений. Коллектив школы — большая семья единомышленников, среди которых 6 заслуженных работников культуры. Здесь работает несколько педагогических династий. Из 70 выпускников, окончивших школу в прошлом году, 25 поступили в средние и высшие профессиональные организации, в том числе в вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. В этом году по нацпроекту «Культура» в ДШИ появится концертный рояль «Н. Рубинштейн» и иное учебное оборудование. Главная проблема школы — нехватка учебных площадей более чем в четыре раза. Будем думать, как решить эту непростую задачу», — сказала министр культуры Кубани Виктория Лапина.

ДШИ в станице Елизаветинской создали в 1979 году как музыкальную школу на базе Краснодарской вечерней школы общего музыкального образования № 8. В 1992 году открылось хореографическое отделение. В 1993 году были созданы художественное и фольклорное отделения. ДШИ много лет служит площадкой для проведения федеральных мероприятий. Ее воспитанники становятся победителями и призерами региональных, федеральных и международных творческих конкурсов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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