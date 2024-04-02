Росводресурсы в апреле увеличат лимит сброса воды на Краснодарском водохранилище

Объемы сбросных расходов через Краснодарский гидроузел до 20 апреля составят 120 куб. м/с — это в три раза меньше, чем прогнозируемый приток.

В ходе заседания Межведомственной рабочей группы скорректировали режим работы гидроузлов Краснодарского водохранилища — согласовали вариант работы гидроузла, оптимальный для снабжения ресурсом сельскохозяйственной отрасли.

Установленный режим позволит наполнить водохранилище до нормального подпорного уровня — сейчас отметка составляет 32,22 м БС.

По данным Росгидромета, в апреле поступление воды ожидается в пределах 350–450 куб. м/с, норма — 476 куб. м/с. На время вегетации объем может вырасти до 530 куб. м/с при норме 537 куб. м/с. Из-за таяния снега паводки маловероятны, их могут вызвать только сильные дожди.

«Первая волна половодья в бассейне Кубани прошла, наполнив Краснодарское водохранилище до отметки, близкой к нормальному подпорному уровню. Сегодня водохранилище располагает ресурсом почти в 1,6 млрд куб. м воды, это около 90% от проектного объема. Кроме обеспечения водой населения, запасы пойдут на снабжение рисосеющих и рыбохозяйственных организаций Нижней Кубани», — цитирует руководителя Кубанского БВУ Росводресурсов Романа Авдеева пресс-служба Росводресурсов.

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