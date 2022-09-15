Ростуризм: с начала сентября программой туристического кешбэка воспользовались более 600 тыс. человек

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В Ростуризме подвели предварительные итоги осеннего этапа. Стало ясно, что это рекорд по количеству путевок за две недели.

Всего поездок купили на сумму свыше 14 млрд рублей. Из них 3 млрд вернулись туристам по программе кэшбэка. Благодаря ей бронирования выросли в три раза, и это поддержит спрос в межсезонье.

«На сентябрь очень популярны были круизы, для осенних поездок люди, в основном, выбирали санатории, а также хорошие семейные отели с теплыми бассейнами», — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Помимо осенних поездок началось бронирование и на горнолыжные курорты. Кроме Краснодарского края, в этом году также стали популярны поездки в Татарстан, Башкирию, Приморье, а также на Алтай и Байкал.