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Ростуризм: с начала сентября программой туристического кешбэка воспользовались более 600 тыс. человек

Общество
15.09.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosturizm-s-nachala-sentyabrya-programmoj-turisticheskogo-keshbeka-vospolzovalis-bolee-600-tys-chelovek
Фото unsplash.com

В Ростуризме подвели предварительные итоги осеннего этапа. Стало ясно, что это рекорд по количеству путевок за две недели.

Всего поездок купили на сумму свыше 14 млрд рублей. Из них 3 млрд вернулись туристам по программе кэшбэка. Благодаря ей бронирования выросли в три раза, и это поддержит спрос в межсезонье.

«На сентябрь очень популярны были круизы, для осенних поездок люди, в основном, выбирали санатории, а также хорошие семейные отели с теплыми бассейнами», — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Помимо осенних поездок началось бронирование и на горнолыжные курорты. Кроме Краснодарского края, в этом году также стали популярны поездки в Татарстан, Башкирию, Приморье, а также на Алтай и Байкал.

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