Ростуризм: с начала сентября программой туристического кешбэка воспользовались более 600 тыс. человек
Общество
15.09.2022 17:19
В Ростуризме подвели предварительные итоги осеннего этапа. Стало ясно, что это рекорд по количеству путевок за две недели.
Всего поездок купили на сумму свыше 14 млрд рублей. Из них 3 млрд вернулись туристам по программе кэшбэка. Благодаря ей бронирования выросли в три раза, и это поддержит спрос в межсезонье.
«На сентябрь очень популярны были круизы, для осенних поездок люди, в основном, выбирали санатории, а также хорошие семейные отели с теплыми бассейнами», — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Помимо осенних поездок началось бронирование и на горнолыжные курорты. Кроме Краснодарского края, в этом году также стали популярны поездки в Татарстан, Башкирию, Приморье, а также на Алтай и Байкал.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
- В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
- Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
- Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц