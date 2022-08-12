Ростуризм: отечественные курорты с начала года уже посетили 34 млн россиян
Общество
12.08.2022 18:06
Планируется, что зимой выйдут на показатель в 61 млн отдыхающих.
Это близко к рекорду, установленному в доковидном 2019 году. О том, как отрасль восстанавливается после пандемийного удара, руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на совещании в Горно-Алтайске.
«За эти два года существенно изменилась структура туристического потока. В два раза выросло количество путешествующих в стране именно с целью отдыха, оздоровления и досуга. Раньше преобладали деловые поездки», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Догузова отметила, что поддержать отрасль помогли льготные кредиты. Бизнесу компенсируют часть затрат на быстровозводимые отели из модулей российского производства. На совещании предложили продлить эту программу.
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