«Ростелеком» охватил оптикой 10 тыс. домохозяйств Адыгеи

«Ростелеком» в 2024 году построил в Республике Адыгее оптическую инфраструктуру протяженностью 220 км, сделав доступным быстрый интернет для более 10 тыс. семей, в том числе в удаленных населенных пунктах.

Это самый большой результат стройки оптики в республике за последние годы, он был достигнут компанией благодаря тому, что «Ростелеком» реализует собственную стратегию развития рынка цифровых услуг в частном секторе региона.

Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Адыгее:

«Мы подводим к частным и многоквартирным домам по всей Адыгее современные оптические сети по технологии GPON. Подключение к ним позволяет жителям использовать домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с: абоненты смотрят фильмы и легко скачивают тяжелые файлы в максимальном качестве, пользуются облачным видеонаблюдением и другими современными цифровыми сервисами, играют в онлайн-игры с высокой детализацией, учатся и общаются онлайн».

Строительно-монтажные работы по прокладке новых сетей специалисты компании выполнили в 20 населенных пунктах всех районов республики:

в Красногвардейском районе — в селах Белое, Большесидоровское, Преображенское, Садовое, Штрубино;

в Кошехабльском районе — в поселках Дружба, Майский, ауле Ходзь, селе Вольное, хуторах Кармолино-Гидроицкий, Шелковников;

в Гиагинском районе — в станице Келермесская и хуторе Прогресс;

в Майкопском районе — в станицах Кужорская, Курджипская, поселках Совхозном, Удобном и Тимирязева, а также в хуторе Чернышев Шовгеновского района и ауле Тахтамукае.

Только в четырех населенных пунктах из этого списка жители ранее имели возможность подключаться к оптическому интернету, в остальных «Ростелеком» создал необходимую инфраструктуру впервые.

Заур Тыков, житель Красногвардейского района:

«Скорость домашнего интернета нас устраивает, при этом мы подключили пакет «‎Семейный»‎‎ — сразу и мобильная связь на трех человек. Все вместе выходит недорого, услугами довольны. Современному человеку всегда требуется хорошая связь. С появлением интернета наша жизнь изменилась в лучшую сторону: мы постоянно открываем для себя много интересного — игры, фильмы, новые рецепты. В общем, почувствовали на себе удобства цифрового мира, как сейчас это называют».

Пользователи чаще всего выбирают пакетные предложения для всей семьи, с которыми выгоднее получать несколько услуг со скидкой и удобнее оплачивать их в одном счете. Благодаря реализованному в Адыгее проекту абонентам «Ростелекома» доступны не только быстрый интернет, но также интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, облачное видеонаблюдение, образовательная платформа для школьников «Ростелеком Лицей» и подписка «MiXX вместе», в которой собраны 23 цифровых сервиса.

Чтобы узнать о возможности подключения к интернету от «Ростелекома» для конкретного адреса, нужно оставить заявку на сайте компании или позвонить по номеру 8 800 100 08 00.

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