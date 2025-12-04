«Ростелеком» обеспечил интернетом приемные депутатов Госдумы на Кубани

«Ростелеком» организовал цифровые каналы связи и предоставил оборудование для шести приемных и кабинетов депутатов Государственной Думы в Краснодарском крае по заказу администрации региона.

Специалисты компании развернули сети передачи данных в приемных, расположенных в исторических зданиях и деловых центрах в Краснодаре и Сочи. Граждане могут направлять электронные обращения депутатам и записываться на прием через личный кабинет на сайте приемной Государственной Думы.

«Этот проект для нас важен и значим, так как он подтверждает доверие региональных властей к компании. Организация цифровой связи для приемных депутатов Госдумы — не только техническая задача, но и способ сделать процесс обращения жителей края прозрачным, а решение вопросов, которые их волнуют, оперативным. «Ростелеком» остается надежным цифровым партнером государства», — отметил директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

«Приемные депутатов Государственной Думы в Краснодарском крае — это центры взаимодействия власти и граждан. Уже более 25 лет они служат мостом между людьми и государством, помогая решать важные вопросы и укреплять доверие. Интернет делает процесс общения еще более эффективным и доступным для каждого жителя нашего региона. Краснодарский край всегда был и остается местом, где высоко ценят связь времен и технологий», — подчеркнул и. о. руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В 2025 году от Краснодарского края в восьмом созыве Госдумы работают 18 депутатов. По данным официального сайта приемной Государственной Думы, только в третьем квартале 2025 года через интернет-приемную поступило более 58 тыс. обращений от жителей всей страны, что составило почти 88% от общего числа обращений. Эти цифры подтверждают востребованность такого канала и его значимость в решении актуальных вопросов граждан.

Получить информацию о сервисах «Ростелекома» для организаций и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 1661.

