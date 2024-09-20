Ростехнадзор признал опасными две канатные дороги в Геленджике

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило нарушения обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации двух пассажирских подвесных канатных дорог в городе-курорте.

По данным ведомства, эксплуатация канаток, принадлежащих ООО «Тэфи» (Куприянова щель, 1) и ООО «Сафари-Парк» (1511-й километр трассы М4 «Дон»), является опасной для жизни и здоровья людей.

Во время проверки установили, что канатные дороги используют по истечении срока службы, штат обслуживающих канатки сотрудников не укомплектован аттестованными специалистами, в конструкцию канатных дорог были внесены изменения, а проведение ремонта и обслуживания канаток не организовали. Также не работает служба по эвакуации пассажиров.

По результатам проверок в отношении юридических лиц составили протоколы о временном запрете деятельности. Материалы проверок передали в Геленджикский городской суд, сообщает пресс-служба Ростехнадзора в Telegram.

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