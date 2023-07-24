Росстат: продажи водки и коньяка в России за год значительно упали

За последний год продажи водки и коньяка в стране снизились на 16,4% и 20,3% соответственно.

В первом полугодии объем реализации водки уменьшился до 30,2 млн дал, а коньяка и бренди — до 3,7 млн дал. В то же время производство водки сократилось на 9% — до 33,2 млн дал, а коньяка и бренди упало на 13% — до 4,2 млн дал.

Эксперты связывают эти показатели с ростом нелегального рынка. Из-за оттока некоторых производителей качественного алкоголя из России оптовые поставщики начали заменять их контрафактной продукцией, сотрудничая с теневыми производителями, приводит слова лидера всероссийского движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева газета «Ведомости».

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