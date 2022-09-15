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Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц

Общество
15.09.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosstat-krasnodarskij-kraj-zanyal-vtoroe-mesto-po-chislu-priezzhih-rozhenits
Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Фото пресс-службы «АльфаСтрахование»

В 2021 году регион занял второе место по количеству беременных, приехавших рожать в край из других городов России. Количество иногородних женщин составило 18,96%.

По данным Росстата, по числу рожениц с регистрацией в иных субъектах федерации первое место занимает Москва — 25,75%. На третьем месте Московская область — 17,67%. Также, согласно исследованию, в 2021 году в Краснодарском крае 0,77% от общего числа рожениц являлись иностранками.

«Многие женщины, которые уже какое-то время проживают в Краснодарском крае, по каким-то причинам затягивают с регистрацией. Вторая причина — родильный туризм. Видимо, некоторые женщины специально приезжают рожать в кубанские роддома, считая, что там более благоприятные условия и более качественные медицинские услуги, чем там, где они проживают постоянно», — сообщает независимый демограф Алексей Ракша.

По словам краснодарской акушерки Натальи Демченко, на родовую миграцию повлияло открытие частного роддома в кубанской столице в 2019 году. Его посещение дешевле, чем в коммерческих роддомах в других крупных городах России, пишет «Коммерсантъ».

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