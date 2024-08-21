Россиянин проехал на велосипеде более 6 тыс. километров с Ямала на Кубань

Житель Салехарда — 57-летний Юрий Петрохалкин — решил проехать Россию на велосипеде с севера на юг. Его поддержал местный департамент физкультуры и спорта.

На идею поездки мужчину натолкнул знакомый. К путешествию Юрий готовился заранее — тренировался на велосипеде. Помогло и спортивное прошлое — путешественник занимается любительским теннисом.

Так, 10 июля Петрохалкин отправился в путь, веломарафон он назвал «Салехард 430» и приурочил ко дню рождения родного города. Путь авантюриста пролегал через большую часть России и часть Казахстана — Новый Уренгой, Тобольск, Тюмень, Челябинск, Актобе, Атырау, Астрахань, Дербент, Краснодар.

Целью велосипедиста стало проезжать за день в среднем по 120 км. Мужчина останавливался на ночлег с заходом солнца и выезжал на рассвете, чтобы больше времени проехать по прохладе, а днем устраивал передышки и любовался видами окрестностей. На протяжении всего пути он делился своими впечатлениями в соцсетях.

В пути у Юрия несколько раз лопались камеры колес, но крупных неисправностей удалось избежать. Мужчина поделился, что у него не было мыслей сойти с пути, ведь была цель — приехать в отчий дом на Кубани.

«Я родился в поселке Черноморском, а живу всю жизнь в Салехарде. Поэтому я так мечтаю попасть домой», — делится веломарафонец из Салехарда Юрий Петрохалкин.

О своей малой родине Юрий не забывает — приезжает сюда регулярно, но на велосипеде прибыл впервые.

«По возможности, каждое лето я приезжаю. Эти эмоции от дома, в котором ты родился, все каникулы проводил, — непередаваемы», — делится путешественник.

Велотур Юрий завершил в 12:00 21 августа в поселке Черноморском Северского района. За плечами — больше 6 тыс. км. На родине мужчина пробудет несколько недель. Обратный путь он решил проехать на поезде.

«Несмотря на то, что вчера я проехал 300 км, самочувствие отличное. Видимо, организм уже адаптировался за это время, ему хватает небольшого отдыха», — говорит Петрохалкин.

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