Россияне видят в ИИ мощный инструмент защиты от цифровых угроз

В преддверии международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) аналитики банка организовали опрос жителей России. Большинство считают, что ИИ скоро станет ключевым союзником в усилении кибербезопасности людей, бизнеса и государства.

Как показало исследование, кибербезопасность все важнее для россиян. Так, за год 96% респондентов сталкивались с мошенничеством. Каждому второму или их близким злоумышленники звонили по телефону (51%). Каждый четвертый (25%) получал такие звонки или сообщения в мессенджерах, 15% видели электронные письма со ссылками на поддельные сайты или с вредоносными вложениями. Лжеприложения знакомы 3%, еще 2% указали другие мошенничества.

Треть россиян (34%) верят, что ИИ помогает усилить защиту от мошенников. Среди них 33% видят главную пользу технологий в автопресечении. Еще около трети уверены: технологии увеличат число защитных сервисов, в том числе, для блокировки фишинговых сообщений. Каждый пятый (22%) ждет от умных алгоритмов ускорения выявления мошеннических схем, а каждый восьмой (12%) верит: ИИ поможет эффективнее расследовать такие преступления.

«Для укрепления своей защиты россияне чаще всего используют самые эффективные киберинструменты: определители номера (38%) и антивирусы (24%). Отмечу, что большинство участников исследования банка (85%) не поддались на уловки мошенников. Это говорит о комплексном быстром развитии культуры личной кибербезопасности россиян. К примеру, южная служба безопасности в 2025 году реализует большой проект просвещения для десятков тысяч жителей Юга России и Северного Кавказа: рассказываем о схемах обмана, опасности участия людей разных возрастов в сомнительных финансовых операциях, а также сигнализирующих, что ваш близкий человек под влиянием мошенников, фразах-маркерах», — отметил Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Проблема кибератак на организации и компании тоже волнует россиян. Каждый четвертый (21%) сталкивался с ними на работе или учебе. Еще 6% отметили атаки на сервисы, услугами которых пользовались. Каждый третий (33%) знает о таких инцидентах из СМИ и соцсетей. Самыми серьезными последствиями хакерских атак россияне считают кражу конфиденциальных данных (25%) и остановку рабочих процессов, когда компания теряет доступ к критическим системам (19%). И только 36% уверены, что у их работодателя есть сервисы для защиты от кибератак, половина (50%) не обладает такой информацией.

До трети (32%) опрошенных убеждены, ИИ поможет укрепить защиту бизнеса и страны от кибератак. Они готовы использовать его для автоблокировки фишинговых рассылок (32%), ускорения выявления и реагирования на кибератаки (30%). Каждый пятый (20%) респондент считает, что алгоритмы усилят уже существующие решения киберзащиты.

Методология: опрос проходил c 10 по 14 ноября 2025 года на интернет-ресурсах медиахолдинга Rambler&Co и охватил более 156 тыс. жителей России.

