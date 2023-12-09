Россияне с сахарным диабетом могут бесплатно получить глюкометры и тест-полоски

Жители России, живущие с сахарным диабетом, должны быть обеспечены лекарствами и средствами диагностики согласно постановлению правительства «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Граждане с сахарным диабетом могут бесплатно получить все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики — глюкометры и тест-полоски.

Чтобы их выписали, нужно обратиться к терапевту или профильному специалисту в поликлинике, которая принимает по ОМС. С собой нужно взять результаты анализов, подтверждающие диагноз, сообщает портал Объясняем.рф.

Бесплатные лекарства и лечение пациенты получают благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом».

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