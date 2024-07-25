Россияне будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники в 2025 году

Министерство труда РФ опубликовало проект производственного календаря на 2025 год.

Так, на новогодние праздники жители России будут отдыхать с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно.

День защитника отечества и Международный женский день в 2025 году выпадают на выходные. Зато на майские праздники россияне будут отдыхать по 4 дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В честь Дня России праздничные выходные продлятся с 12 по 15 июня, на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

В следующий Новый год отдыхать жители России будут с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Все нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

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