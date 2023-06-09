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Россиян ждут трехдневные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной и продлится 4 дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyan-zhdut-trehdnevnye-vyhodnye-a-sleduyushhaya-rabochaya-nedelya-budet-sokrashhennoj-i-prodlitsya-4-dnya
Россиян ждут трехдневные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной и продлится 4 дня
Фото Andrea Piacquadio,pexels.com

В Роструде напомнили о том, что следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России. Она продлится четыре дня.

В ведомстве добавили, что празднование Дня России выпадает на понедельник и будет выходным днем. В связи с этим россиян ждут трехдневные выходные — с 10 по 12 июня.

Таким образом, следующая рабочая неделя будет длиться со вторника 13 июня по пятницу 16 июня и будет четырехдневной, пишет RT.

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