Россиян ждут трехдневные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной и продлится 4 дня

В Роструде напомнили о том, что следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России. Она продлится четыре дня.

В ведомстве добавили, что празднование Дня России выпадает на понедельник и будет выходным днем. В связи с этим россиян ждут трехдневные выходные — с 10 по 12 июня.

Таким образом, следующая рабочая неделя будет длиться со вторника 13 июня по пятницу 16 июня и будет четырехдневной, пишет RT.

Читайте также: День России: откуда появился праздник.