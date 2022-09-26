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Россиян предупредили о способах злоумышленников красть деньги с помощью QR-кодов

Общество
26.09.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyan-predupredili-o-sposobah-zloumyshlennikov-krast-dengi-s-pomoshhyu-qr-kodov
Россиян предупредили о способах злоумышленников красть деньги с помощью QR-кодов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мошенники придумали, как красть деньги с помощью QR-кодов. Об этом рассказал зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов.

По словам специалиста, спрогнозировать новые способы кражи денег позволяет история использования QR-кодов в Китае.

«По мере того, как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Мы это видим на примере Китая. Возможно хищение денег, когда QR-код находится на стороне покупателя. Но и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия», — сообщил Тимур Аитов.

Один из способов хищения денег — «фотографирование» кода. К примеру, если в супермаркете покупатель заранее приготовил QR-код, в этот момент появляются злоумышленники, которые снимают его на специальную камеру и присваивают деньги.

Если код принадлежит продавцу, то его могут подменить, отмечает эксперт.

«В Китае часто фальсифицируют QR-коды на стороне продавца, особенно когда оплата происходит без его участия. Возьмем пример с арендой велосипеда. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник», — цитирует Аитова радио Sputnik.

О новых уловках киберпреступников и о том, как отличить телефонного мошенника, читайте здесь.

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