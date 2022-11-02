Россия возобновляет участие в зерновой сделке в Черном море

Россия возобновляет участие в зерновой сделке в Черном море

Об этом 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря содействию Турции и участию международной организации России удалось получить от Украины письменные гарантии о неиспользовании украинских портов и гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения — Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Гуманитарный коридор в Черном море для вывоза зерна из украинских портов: Одессы, Южного и Черноморска открыли в июле. 29 июля в Минобороны РФ заявили о приостановке участия в зерновой сделке после атаки ВСУ на гражданские суда и корабли Черноморского флота в Севастополе, сообщает RT.

Читайте также: Черноморский флот уничтожил 16 воздушных и морских беспилотников ВСУ.