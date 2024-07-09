Россия и Индия подписали 15 документов по итогам визита Моди

В ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву 9 июля Россия и Индия подписали 15 документов.

Среди подписанных документов — совместное заявление президента России Владимира Путина и Моди по итогам XXII российско-индийского саммита, а также заявление о развитии стратегических направлений сотрудничества стран до 2030 года.

«Лидеры, стремясь придать дополнительный импульс углублению торгово-экономического взаимодействия и руководствуясь намерением сохранить тенденцию динамичного роста торговли товарами и услугами между двумя странами и стремлением обеспечить существенное увеличение ее объемов, дали указание профильным ведомствам подготовить Программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года («Программа-2030″)», — говорится в совместном заявлении.

Стороны договорились продолжить работу над проектом соглашении о временной трудовой деятельности граждан, а также подтвердили стремление к укреплению производственной кооперации.

Кроме того, подписан ряд меморандумов — о взаимопонимании между Росреестром и Геодезической службой Индии и о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и климата Индии.

Также заключены соглашения о взаимопонимании по привлечению инвестиций между Российским фондом прямых инвестиций и Национальным агентством Индии и между РФПИ и индийской компанией Poly Medicure Limited (Polymed), сообщает ТАСС.