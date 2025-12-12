Российский банк запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»

Вместе с известными режиссерами и драматургами банк ВТБ адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок с семьей, близкими или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.

В рамках проекта запущен сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений для любого возраста.

Специально для проекта режиссеры и драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии «Теремка» и «Репки» — «Новогодняя елка» режиссера Ивана Пачина и «Мешок с подарками» драматурга Лины Ли.

Для детей постарше (6+) — «Путешествие Конька-Горбунка» в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка «По щучьему велению» от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет — остросюжетная версия «Зайкиной избушки» Полины Пушкаевой. Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации — от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.

Пользователей ждет виртуальное пространство театра: «Фойе», где можно пройти тест и выбрать наиболее подходящую для постановки пьесу. На «Сцене» посетителей ждут сценарии по сказкам. В «Кабинете режиссера» содержатся советы для постановок от авторов пьес и новогодний чек-лист для подготовки к празднику. «Костюмерная» и «Гримерная» представляют идеи и инструкции по созданию сказочных образов героев своими руками. Музыкальное сопровождение подобрано для каждого произведения в «Оркестровой яме». Также есть «Буфет» и «Потайная комната».

