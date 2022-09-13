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Российские знаменитости поздравили Краснодарский край с 85-летием

Культура
13.09.2022 21:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-znamenitosti-pozdravili-krasnodarskij-kraj-s-85-letiem
Видео канала «Кубань 24»

С юбилеем Краснодарский край 13 сентября поздравили российские знаменитости. Много добрых слов нашла для земляков известная журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Родненькая моя Кубань — люблю, скучаю, горжусь, вспоминаю каждый день. Твое солнышко, твое синее небо, золотые поля, подсолнуховые волны. Всю тебя — и горную, и степную, и морскую, и городскую, и станичную, люблю, уважаю, обожаю, когда-нибудь обязательно вернусь навсегда. С праздником, с юбилеем», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

К череде поздравлений в адрес кубанцев присоединились и другие российские знаменитости.

«Благословенная земля, талантливые люди, красивейшие женщины — это я вам точно говорю, и вы об этом знаете. Я просто восхищаюсь сочетанием того, что вы делаете, какие интересные вещи: какие урожаи, промышленные производства, какие культурные, курортные вещи. Это восхитительно», — сказал народный артист РСФСР Евгений Петросян.

«Место, где есть все — и моря, и горы, и степи, и замечательные талантливые люди. С которыми несколько лет назад я выиграл «Битву хоров» на нашем телевидении. Хочу пожелать счастья, удачи, процветания и долгих прекрасных ясных дней», — сказал народный артист России Олег Газманов.

«Со дня образования самого красивого, на мой взгляд, самого богатого российского региона — 85 лет. Для меня жемчужиной этого невероятного региона, яркой, с отливом солнечным, является Сочи. Теплый, добрый, гостеприимный город. Я желаю, чтобы Сочи расцветал, становился все более удобным для людей», — сказал режиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.

«Будьте здоровы! Приглашаю вас к себе на родину, в город Сочи, самый мой любимый город. Надеюсь, многие туристы и отдыхающие со мной согласятся. Еще раз — с днем рождения!» — сказал солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов.

«История, традиции, природа, курорты, плодоносные поля — все это в Краснодарском крае. Поэтому еще раз всех с юбилеем и приглашаю всех на фестиваль, который пройдет в Сочи, посвященный столетию джаза и 85-летию Краснодарского края», — сказал народный артист России Игорь Бутман.

«Для меня Кубань — родная земля, я счастлив, что у меня много друзей на Кубани, рад, что многие мои спектакли впервые были показаны именно на кубанской земле. Я желаю Кубани процветания», — сказал хореограф, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

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