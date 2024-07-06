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Российские войска взяли под контроль село Сокол в ДНР

Политика
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Российские войска взяли под контроль село Сокол в ДНР
Фото пресс-службы Южного военного округа

О взятии под контроль еще одного населенного пункта на Донбассе Минобороны РФ сообщило 6 июля.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Сокол в Донецкой народной республике в результате активных боевых действий. Благодаря этому российские военные улучшили тактическое положение, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Село Сокол расположено в 25 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от поселка Очеретино.

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