Российские войска взяли под контроль село Сокол в ДНР

О взятии под контроль еще одного населенного пункта на Донбассе Минобороны РФ сообщило 6 июля.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Сокол в Донецкой народной республике в результате активных боевых действий. Благодаря этому российские военные улучшили тактическое положение, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Село Сокол расположено в 25 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от поселка Очеретино.

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