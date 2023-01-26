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Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-vojska-voshli-v-ugledar-i-zakrepilis-na-okrainah-goroda
Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города
Фото пресс-службы ЮВО

О том, что Вооруженные силы РФ закрепились на окраинах Угледара и ведут бои, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Советник рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать, однако российская артиллерия наносит удары. 

«Закрепились на окраинах, тем самым сковывают силы противника», — цитирует советника врио главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского РИА «Новости».

Сейчас главная задача ВС РФ — не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, сказал Кимановский, отметив, что это успешно делали в районе Соледара и сейчас применяют в районе Артемовска.

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