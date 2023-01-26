Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города
Политика
26.01.2023 08:57
О том, что Вооруженные силы РФ закрепились на окраинах Угледара и ведут бои, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
Советник рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать, однако российская артиллерия наносит удары.
«Закрепились на окраинах, тем самым сковывают силы противника», — цитирует советника врио главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского РИА «Новости».
Сейчас главная задача ВС РФ — не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, сказал Кимановский, отметив, что это успешно делали в районе Соледара и сейчас применяют в районе Артемовска.
Читайте также: главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов сравнил характеристики российских и западных танков.
Популярные новости
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Пострадавшая от хирургов модель из Сочи требует компенсацию с клиник в 35 млн рублей
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Магазины Zara могут возобновить работу весной под новым названием
- Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.