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Российские военные освободили село Богдановка в ДНР

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-voennye-osvobodili-selo-bogdanovka-v-dnr
Российские военные освободили село Богдановка в ДНР
Фото пресс-службы Южного военного округа

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.

Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что удалось улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой силе и технике 53-й мехбригады ВСУ в окрестностях населенного пункта Красногоровка в ДНР.

Также российские военнослужащие отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ вблизи города Часов Яр и на западных окраинах населенного пункта Красное в ДНР.

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, 3 автомобиля и 1 боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также 5 полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.

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