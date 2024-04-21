Российские военные освободили село Богдановка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.
Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что удалось улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой силе и технике 53-й мехбригады ВСУ в окрестностях населенного пункта Красногоровка в ДНР.
Также российские военнослужащие отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ вблизи города Часов Яр и на западных окраинах населенного пункта Красное в ДНР.
«Потери противника составили до 440 военнослужащих, 3 автомобиля и 1 боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также 5 полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.
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