Российские магазины столкнулись с дефицитом настольной игры «Монополия»

Одна из самых популярных «настолок» в мире практически пропала с прилавков российских магазинов из-за того, что производитель «Монополии» — американская компания Hasbro прекратила поставки еще в прошлом году после начала специальной военной операции.

Сейчас в стране наблюдается дефицит «Монополии». Классической версии настольной игры уже практически не найти в тематических магазинах. Запасы с прошлого года постепенно закончились, а новых поставок в ближайшее время не ожидается. Некоторые магазины по-прежнему продают остатки 2022 года. При этом поставщики уверены, что «Монополию» не удастся вернуть в РФ с помощью параллельного импорта.

Настольную игру «Монополия» создали в США в 1935 году. Она стала одной из самых продаваемых в мире. В 1999 году «Монополию» занесли в Книгу рекордов Гиннеса как игру, в которую играет самое большое число жителей планеты — более 500 млн на момент рекорда, сообщает РБК.

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