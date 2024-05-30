Российская академия радио проводит региональную конференцию в Сочи

Поддержку мероприятию оказывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Впервые на конференции заработала выставка отечественных производителей оборудования.

Тульские микрофоны, как пряники — в самых узнаваемых русских образах —, пользуются успехом. Здесь есть и радиовещательная система на базе FM-передатчиков от завода имени Попова — тоже отечественная разработка из Омска.

«Этот вещательный цифровой пульт отечественного производства разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Подходит для небольшой радиостанции. Отсюда можно выходить в эфир, переключать треки и даже принимать звонки», — рассказывает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Радио — второе медиа по охвату после телевидения. Аудитория превышает 86% населения страны. Каждый второй слушает радио ежедневно. В новых отчетах на конференции цифры от региональных вещателей только растут.

«Эта конференция в очередной раз показала живучесть радио. Рынок за последний год по сравнению с прошлым очень существенно прибавил в росте. Такого роста не было в радио за последние 15 лет. Вопрос импортозамещения оборудования фактически решен», — говорит вице-президент Российской академии радио Юрий Костин.

Умные устройства в сфере интерактивных медиакоммуникаций сформировали новый пользовательский опыт. Это стало еще одной темой встречи.

«В этом году мы вошли в умные колонки, которыми все сейчас пользуются. Они очень популярны — есть в каждом доме. Поэтому и «Алиса», и «Маруся» знают, что такое «Первое радио Кубани». Мы невероятны рады, ведь это действительно расширяет нашу аудиторию. И, конечно, армия поклонников растет, а для нас это просто мед на сердце», — отмечает руководитель «Первого радио Кубани» Ольга Киппель.

Растет и число участников конференции — от Калининграда до Владивостока. Всего 250 человек приехали в Сочи не только из России, но и из Беларуси. Коллеги из ДНР и ЛНР не первый год здесь.

«Очень здорово встречать таких заряженных, преданных делу, развивающихся, успешных лидеров. У них можно учиться, перенимать опыт», — говорит директор радио «Комсомольская правда» (Новороссия, Донецк) Екатерина Малова.

Россияне слушают радио каждый день в среднем по четыре часа. Региональные радиостанции занимают главные позиции.

«Молодежь в 20–30 лет больше слушает интернет, чем традиционные FM-радио. Но это не значит, что мы не должны переходить на такой формат. Мы это делаем. Именно поэтому радио чувствует себя неплохо», — сообщает президент РАР, генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Два дня профессионалы медиа будут обсуждать вызовы и возможности регионального радиовещания, стратегии развития и эффективные модели работы.