Росрыболовство: в Каневском районе к гибели рыбы в реке Албаши причастен консервный завод
К такому выводу пришли эксперты федерального агентства. Беда в акватории водоема случилась в августе 2022 года. По подсчетам специалистов, погибли около 4,5 т карасей, сазанов, толстолобиков и окуней.
Местные жители заподозрили консервное предприятие в сбросе отходов в реку, что и привело к гибели живности. Сейчас федеральное ведомство подтвердило эту версию.
«Подтверждено снижение уровня кислорода в результате осуществления деятельности консервного предприятия. Наказание заменено профилактическими мероприятиями и нормами превентивного характера», — сообщил заместитель начальника отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Дмитрий Денисенко.
Летом директор консервного завода убеждал съемочную группу «Кубань 24», что его предприятие не имеет отношения к массовой гибели обитателей водоема.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Каневского района занялась выяснением причины гибели рыбы в реке Албаши.
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