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Росрыболовство: в Каневском районе к гибели рыбы в реке Албаши причастен консервный завод

Происшествия
28.11.2022 15:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosrybolovstvo-v-kanevskom-rajone-k-gibeli-ryby-v-reke-albashi-prichasten-konservnyj-zavod
Видео канала «Кубань 24»

К такому выводу пришли эксперты федерального агентства. Беда в акватории водоема случилась в августе 2022 года. По подсчетам специалистов, погибли около 4,5 т карасей, сазанов, толстолобиков и окуней.

Местные жители заподозрили консервное предприятие в сбросе отходов в реку, что и привело к гибели живности. Сейчас федеральное ведомство подтвердило эту версию.

«Подтверждено снижение уровня кислорода в результате осуществления деятельности консервного предприятия. Наказание заменено профилактическими мероприятиями и нормами превентивного характера», — сообщил заместитель начальника отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Дмитрий Денисенко.

Летом директор консервного завода убеждал съемочную группу «Кубань 24», что его предприятие не имеет отношения к массовой гибели обитателей водоема.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Каневского района занялась выяснением причины гибели рыбы в реке Албаши.

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