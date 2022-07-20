Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что свидетельств, подтверждающих смертельное для этих морских млекопитающих загрязнение Черного моря нет.

По словам Родионовой, погибают, как правило, не занесенные в федеральную Красную книгу животные. Также она отметила, что большинство погибших белобочек имели травмы от рыбацких сетей.

«У дельфинов-белобочек очень много травм от сетей. Они маленькие, не способны сами себя из этих сетей выпутать. А если способны, то с серьезными травмами. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной. Либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — цитирует Родионову РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае в Сочи впервые за четыре года зафиксировали массовую гибель дельфинов. Среди возможных причин называли заражение китообразных морбилливирусом.