Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов

Общество
20.07.2022 08:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-zagryaznenie-chernogo-morya-ne-moglo-stat-prichinoj-gibeli-delfinov
Фото adege, pixabay.com

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что свидетельств, подтверждающих смертельное для этих морских млекопитающих загрязнение Черного моря нет.

По словам Родионовой, погибают, как правило, не занесенные в федеральную Красную книгу животные. Также она отметила, что большинство погибших белобочек имели травмы от рыбацких сетей.

«У дельфинов-белобочек очень много травм от сетей. Они маленькие, не способны сами себя из этих сетей выпутать. А если способны, то с серьезными травмами. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной. Либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — цитирует Родионову РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае в Сочи впервые за четыре года зафиксировали массовую гибель дельфинов. Среди возможных причин называли заражение китообразных морбилливирусом.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях