Росприроднадзор оценит ущерб природе после разлива мазута в акватории Таманского залива

Проверку причин загрязнения нефтепродуктами акватории Таманского залива и оценку ущерба начали проводить в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.

Управление провело обследование участка в районе яхт-клуба в Тамани. Специалисты установили, что разлив мазута произошел при проведении бункеровочных операций с автоцистерны на суда, пришвартованные к причалу. На месте взяли пробы морской воды и почвы. Проводятся мероприятия по ликвидации загрязнения.

В управление из Новороссийской транспортной прокуратуры поступили материалы дела о нарушении требований к охране водных объектов. Сейчас эксперты устанавливают расчет вреда, причиненного окружающей среде. Он будет предъявлен виновникам для возмещения в добровольном или судебном порядке, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива. По данным МЧС, причиной ЧП стала разгерметизация из-за скачка давления.