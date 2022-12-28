Росприроднадзор оценит ущерб природе после разлива мазута в акватории Таманского залива
Проверку причин загрязнения нефтепродуктами акватории Таманского залива и оценку ущерба начали проводить в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.
Управление провело обследование участка в районе яхт-клуба в Тамани. Специалисты установили, что разлив мазута произошел при проведении бункеровочных операций с автоцистерны на суда, пришвартованные к причалу. На месте взяли пробы морской воды и почвы. Проводятся мероприятия по ликвидации загрязнения.
В управление из Новороссийской транспортной прокуратуры поступили материалы дела о нарушении требований к охране водных объектов. Сейчас эксперты устанавливают расчет вреда, причиненного окружающей среде. Он будет предъявлен виновникам для возмещения в добровольном или судебном порядке, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива. По данным МЧС, причиной ЧП стала разгерметизация из-за скачка давления.
- Самую красивую новогоднюю елку Краснодарского края выбрали подписчики «Кубань 24»
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области
- «Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
- На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре