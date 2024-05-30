Росприроднадзор через суд требует взыскать 300 млн рублей с «Порт Мечел-Темрюк»

Нарушения на территории порта в Темрюке обнаружили во время прокурорской проверки летом 2023 года.

Помимо невыполнения природоохранных норм, на территории ООО «Порт Мечел-Темрюк» нашли незаконную свалку.

Специалисты рассчитали размер экологического вреда, причиненного окружающей среде, по утвержденной годами методике. По их подсчетам, он составил свыше 300 млн рублей.

«От добровольной оплаты компания отказалась, поэтому мы намерены обращаться в суд. Готовим исковые требования к предприятию», — написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Читайте также: «Лукойл» выплатил свыше 4 млн рублей за загрязнение почвы около ТЭЦ в Краснодаре. По данным Росприроднадзора, компания «Лукойл-Кубаньэнерго» в 2021 году загрязнила строительными отходами один из эксплуатируемых участков в краевой столице.