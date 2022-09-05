Роспотребнадзор запустил горячую линию по школьному питанию
Общество
05.09.2022 13:04
С 5 по 16 сентября о проблемах с обедами школьников можно сообщить по телефону 8-800-555-49-43. Звонки бесплатные и принимаются в круглосуточном режиме.
Специалисты ведомства ответят на вопросы родителей, разъяснят соблюдение принципов здорового питания и подскажут, как можно организовать контроль над работой школьной столовой.
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