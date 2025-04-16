Роспотребнадзор заинтересовался опасным веществом в БАДе для худобы «Молекула»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в препаратах для снижения веса «Молекула» и «Молекула плюс», который рекламируют в соцсетях, обнаружили наркотическое вещество сибутрамин.

Видео о побочных эффектах препарата массово стали публиковать подростки. По их словам, после приема БАДа начиналась бессонница, тахикардия, анемия, тревога. У некоторых девушек болели глаза и зубы, появлялась сыпь.

Роспотребнадзор подготовил в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все документы, которые подтверждают наличие опасного вещества в препарате, включая сведения о тех, кто реализует продукцию на территории России.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

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