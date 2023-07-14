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Роспотребнадзор: питьевая вода в Туапсинском районе после подтоплений находится в норме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-pitevaya-voda-v-tuapsinskom-rajone-posle-podtoplenij-nahoditsya-v-norme
Роспотребнадзор: питьевая вода в Туапсинском районе после подтоплений находится в норме
Фото freepik.com

Сейчас в районе составляют списки жителей, попавших в зону подтопления, для дальнейшей вакцинации от инфекционных болезней.

Исследования 36 проб воды проводили сотрудники Роспотребнадзора. Пробы брались из всех действующих водозаборных сооружениях, а также в здравницах, детсадах, санаториях и в других местах, сообщает ТАСС.

Читайте также: оказавшихся в зоне подтопления жителей и туристов начали вакцинировать в Сириусе.

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