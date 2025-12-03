Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья и денге в РФ

При этом туристам, пребывающим в эндемичных регионах, рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на Кубе 1,5 тыс. российских туристов рискуют заразиться лихорадками чикунгунья и денге. Не менее 14 россиян уже перенесли заболевание в легкой форме, сообщалось в публикации.

В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ нет эпидемиологической опасности распространения указанных заболеваний. В ведомстве уточнили, что туристам в эндемичных регионах необходимо использовать репелленты для защиты от укусов насекомых и избегать экскурсий в болотистые районы, а после возвращения из путешествия внимательно следить за самочувствием.

«Если вы почувствовали недомогание — например, высокую температуру, головную боль, сыпь или боли в суставах — немедленно обратитесь к врачу и сообщите ему о своих поездках», — отметили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, зачастую заболевания протекают в легкой форме, однако существуют риски «подхватить» тяжелую форму. Среди симптомов — внезапная лихорадка, сильные боли в суставах, мышечные и головные боли, а также тошнота, усталость и сыпь.

В числе эндемичных регионов — страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго- Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.

Согласно данным на 2025 год, высок риск заражения в Шри-Ланке, Колумбии, Маврикие, Индии, Бразилии, Пакистане, Филиппинах, Таиланде, на острове Реюньон, Майотте и Сомали, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Роспотребнадзоре разработали тест, выявляющий сразу 25 инфекций.

Подпишись, здесь всегда интересно.