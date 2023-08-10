Роспотребнадзор: 17 россиян заразились новым штаммом коронавируса Eris

В ведомстве сообщили, что в России штамм Eris (EG.5.1), который начал быстро распространяться по Великобритании, пока представлен единичными случаями.

В России этот вариант коронавируса не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации есть.

«В настоящее время в России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением существуют. Выявлено всего 17 случаев «Эрис», или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.

Eris происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте. Он распространяется с довольно высокой скоростью. В настоящее время штамм Eris выявлен в 51 стране.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штамм «Эрис» сейчас уступает по распространенности только штамму «Арктур». Эксперты отмечают, что наибольшее число госпитализированных — пенсионеры, а также высказывают опасения, что «Эрис» имеет повышенную способность уклоняться от иммунитета. Симптомы штамма «Эрис» схожи с признаками его «братьев» — насморк, головные боли, повышенная утомляемость, чихание, боль в горле и повышение температуры.