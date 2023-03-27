Роспатент: с начала года выросло количество заявок на регистрацию изобретений

Число заявок на регистрацию изобретений выросло на 6%, на промышленные образцы — на 14% по сравнению с январем-февралем 2022 года.

В ведомстве также отметили, что возросло количество заявок в области биотехнологий, медицины, металлургии и автомобилестроения.

«Роспатент активно участвует в работе по совершенствованию делового климата для развития изобретательства и инновационной деятельности в нашей стране. Принят комплекс налоговых льгот для предприятий, которые вкладываются в высокие технологии, сектор исследований и разработок, реализуют продукцию на территории страны. Цифровые сервисы Роспатента упрощают взаимодействие заявителей с ведомством и самостоятельную работу с большими массивами патентной информации», — рассказал руководитель ведомства Юрий Зубов.

Кроме того, в ведомстве последние два года фиксируют рост числа заявок на программное обеспечение — +36,5%, сообщает RT.

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