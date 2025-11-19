Роскошь, доступная всего два дня — с выгодой до 50%

Курорт Miracleon объявляет о старте «Черной пятницы» и впервые открывает особые условия на отдых во всех премиальных и лакшери-отелях.

21 и 22 ноября 2025 года на сайте miracleon.ru можно забронировать проживание с выгодой до 50% в лучших отелях всесезонного SPA-курорта Miracleon — крупнейшего курортного кластера на Черноморском побережье России.

Период проживания — с 1 декабря 2025 по 30 ноября 2026 года.

Впервые в акции участвуют все отели Курорта — от семейных и гастрономических до концептуальных wellness-пространств. На первой береговой линии гостей ждут круглосуточные SPA, 17 подогреваемых бассейнов, авторская гастрономия и сервис международного уровня, который стал визитной карточкой Miracleon.

В акции участвуют:

– Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — отель мирового уровня с изысканными ресторанами и просторной зоной SPA;

– FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — новый флагман премиум-сегмента с виллами, индивидуальными бассейнами и услугами батлеров;

– Город Mira Family Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — семейный формат с богатой инфраструктурой и детскими клубами;

– Дача Del Sol Anapa Miracleon 5* — камерная резиденция для ценителей уединения и уюта;

– FioLeto Ultra All Inclusive Anapa Miracleon 4* — идеальный баланс комфорта и активности;

– Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon 4* — стильный урбан-курорт с энергией современного дизайна.

Miracleon — это более 50 гектаров территории, собственный пляж, круглосуточные SPA-центры, рестораны и бары. Курорт ежегодно входит в число лидеров российского гостеприимства, развивая стандарты премиального отдыха у моря.

«Черная пятница» в Miracleon — не распродажа, а возможность прикоснуться к роскоши по особым условиям.

Всего два дня — и ваш отдых мечты зафиксирован на целый год вперед.

Бронирование открыто 21 и 22 ноября на сайте miracleon.ru.

