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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законодательства

Общество
19.08.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/roskomnadzor-obyazal-poiskoviki-markirovat-tiktok-i-telegram-kak-narushitelej-zakonodatelstva
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законодательства
Фото Press Love you с сайта Pixabay

Также под обязательную маркировку нарушителей требований законодательства РФ попали Zoom, Discord и Pinterest.

Такая мера связана с тем, что эти иностранные IT-компании не удаляют со своих платформ противоправную информацию.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», — цитирует RT сообщение Роскомнадзора.

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