Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законодательства

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Также под обязательную маркировку нарушителей требований законодательства РФ попали Zoom, Discord и Pinterest.

Такая мера связана с тем, что эти иностранные IT-компании не удаляют со своих платформ противоправную информацию.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», — цитирует RT сообщение Роскомнадзора.

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