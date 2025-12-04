Роскачество обнаружило превышение токсичного вещества в игрушках Лабубу

В национальной системе качества России закупили 13 образцов популярных у жителей страны зубастых игрушек-брелоков, чтобы проверить их на качество и безопасность.

Как сообщили в Роскачестве, все проверенные игрушки произведены в Китае. Их стоимость варьируется от 270 рублей до 7 тыс. 400 рублей за штуку. На 11 из них указан бренд оригинального производителя Pop Mart, еще две игрушки продавались под марками Labubu и «Плюшевая мафия».

Эксперты исследовали игрушки по 53 показателям — измерили индекс токсичности, проверили маркировку, качество ткани и швов. Опыты показали, что игрушки не выделяют химические испарения в воздух и в случае попадания в организм человека.

Отклонения выявили при тестировании на выделение вредных химических веществ в воду. Почти все товары оказались безопасны, кроме игрушки под маркой Labubu, которую купили в «Детском мире». Игрушка стоимостью 624 рубля выделила диоктилфталат в превышающем нормы объеме. В Роскачестве отметили, что вещество влияет на репродуктивную систему и развитие ребенка.

Также диоктилфталат оказывает влияние на поведенческие и неврологические проблемы, такие как развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности. При длительном воздействии он может оказывать токсическое действие на печень и почки.

