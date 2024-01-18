Росгвардеец из Анапы получил медаль «За спасение погибавших»

Мужчина в декабре 2022 года вывел пожилую семейную пару из горящего дома.

В свой выходной день сотрудник Росгвардии Артем Локутов заметил, как из дома соседей идет черный дым и горит первый этаж. Мужчина позвонил вызвал спасателей, позвонив по номеру 112, а затем бросился в горящее здание. Оттуда он вывел пожилую семейную пару. Через пару минут раздался взрыв.

Указом Президента РФ за спасение людей в чрезвычайной ситуации Артем Локутов награжден медалью «За спасение погибавших». Ее вручил начальник ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Александр Решетников.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие мэр Анапы Василий Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий.

«Для подрастающего поколения, своих сослуживцев и всех горожан вы очень достойный пример человека, который дает однозначную уверенность в том, что у нас безопасно, что на сотрудников Росгвардии всегда можно положиться. Спасибо от всех анапчан за ваш героический поступок», – цитирует главу Анапы пресс-служба администрации Краснодарского края.