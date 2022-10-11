Росфинмониторинг внес Meta* в список террористов и экстремистов

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Компанию Meta*, владеющую Facebook* и Instargam*, внесли в реестр экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Росфинмониторинг включил американскую корпорацию в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр внесли общественное молодежное движение «Весна». Ранее прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник подал иск о признании движения экстремистской организацией в городской суд.

Согласно законодательству, банки должны заморозить средства и приостановить обслуживание счетов участников этого списка.

*Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в РФ экстремистской организацией.

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