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Росфинмониторинг внес Meta* в список террористов и экстремистов

Политика
11.10.2022 17:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosfinmonitoring-vnes-meta-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov
Росфинмониторинг внес Meta* в список террористов и экстремистов
Фото Luis Villasmil, unsplash.com

Компанию Meta*, владеющую Facebook* и Instargam*, внесли в реестр экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Росфинмониторинг включил американскую корпорацию в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр внесли общественное молодежное движение «Весна». Ранее прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник подал иск о признании движения экстремистской организацией в городской суд.

Согласно законодательству, банки должны заморозить средства и приостановить обслуживание счетов участников этого списка.

*Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в РФ экстремистской организацией.

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