Росавиация выдала двум авиакомпаниям разрешения на полеты в Абхазию

Разрешения на регулярные полеты в новый аэропорт Сухума получили две российский авиакомпании — iFly и Nordstar.

Согласно приказу руководителя Росавиации, авиакомпания iFly сможет выполнять 14 рейсов в неделю из Москвы, Nordstar — 7 рейсов в неделю по тому же маршруту. Также Nordstar получил разрешение на 3 рейса в неделю из Красноярска.

Первый тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума провели 7 февраля. Возобновить авиасообщение планируется с 1 мая. Обе компании, которым дали разрешения на полеты, находятся под международными санкциями — в Евросоюзе их деятельность ограничена. Авиакомпании, которые могут осуществлять регулярные рейсы в Грузию, скорее всего не смогут летать в Сухум.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией могут запустить 1 мая. Об этом 27 февраля заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что работоспособность всех систем аэропорта Сухуми проверили первым тестовым рейсом, который состоялся 7 февраля.