Роман Воротников: помогаем устанавливать теплые деловые контакты

Кубанские компании налаживали сотрудничество с бизнесом Алжира. Поездку делегации Краснодарского края организовал региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это первое взаимодействие с республикой в подобном формате.

В состав делегации вошли четыре кубанские компании. Они производят муку, зерновые и бобовые культуры, а также бытовую химию, моторное масло и антифриз. Основная цель визита — продвижение кубанской продукции на алжирском рынке и установление прямых связей с потенциальными зарубежными партнерами. О внешнеэкономической работе краевых предприятий рассказали в программе «Детали».