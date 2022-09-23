Роман Бублик вступил в должность главы Ейского района

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нового руководителя района избрали депутаты Совета муниципалитета.

На мероприятии присутствовал руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий, который зачитал приветствие губернатора Вениамина Кондратьева.

В тексте приветствия губернатора говорится о том, что сейчас в ответственное для Краснодарского края и России время перед руководителями муниципалитетов стоят серьезные задачи.

«Рассчитываю, что вы приложите максимум усилий, чтобы район продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика и социальная сфера, без перебоев работали предприятия и хозяйства, а жизнь людей становилась лучше, комфортнее и благополучнее. Для этого необходимо использовать все имеющиеся возможности, участвовать в национальных проектах, федеральных и краевых программах», — говорится в тексте.

Роман Бублик родился в 1986 года в станице Должанской, учился в КубГАУ. В 2020 году стал заместителем председателя Совета молодых депутатов Краснодарского края от муниципальных районов. В апреле этого года стал и. о. главы Ейского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роман Бублик 7 апреля 2022 года досрочно ушел в отставку с должности мэра. Он пояснил, что переходит в администрацию Ейского района. А 30 марта депутаты приняли отставку главы Ейского района Виктора Ляхова.