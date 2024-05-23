Рой пчел напугал жителей многоэтажки в Краснодаре

Насекомые неожиданно обосновались в рекламной вывеске на фасаде многоквартирного дома на улице Байбакова, 21 в Московском микрораойне.

Жильцы дома не обрадовались соседству с пчелами и обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники ЕДДС собрали пчел с рекламной вывески и переместили их в улей. Работы выполняли в специальной экипировки.

«Работы выполнял начальник спасательно-пожарного отряда №3 Александр Галушко», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Читайте также: раненую кошку достали из щели под бетонной плитой спасатели в Новороссийске. Животное было травмировано, его требовалось отвезти в ветеринарную клинику.